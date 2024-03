MICHAEL GREGORIO THEATRE SEBASTOPOL Lille, samedi 15 mars 2025.

Depuis tout petit, la voix le fascine autant qu’elle l’intrigue. Cela faisait des années que Michaël Gregorio voulait lui consacrer un spectacle.L’Odyssée de la voix est ce voyage expérimental, inspiré par le film de Stanley Kubrick, où il s’amuse à explorer la voix, des premiers balbutiements aux vocalises initiatiques, des voix de velours du jazz jusqu’aux voix plus saturées du Death Metal, en passant par le caractère électrique de la pop et du rock, vindicatif et robuste du rap, mélodique et familier de la variété, plus cristallin de la musique classique.Mais à trop tirer sur les cordes, la voix parfois se brise. Rien de tel qu’un saut dans l’image pour remonter sa piste, du cinéma muet de Chaplin aux comédies musicales. Image et son se réunissent à nouveau dans un univers de chansons et de voix devenues cultes que nous revisitons avec enchantement.

Tarif : 45.00 – 65.00 euros.

Début : 2025-03-15 à 20:00

Réservez votre billet ici

THEATRE SEBASTOPOL PLACE SEBASTOPOL 59000 Lille 59