MICHAEL FLATLEY’S – LORD OF THE DANCE ZENITH TOULOUSE METROPOLE Toulouse Catégories d’Évènement: Haute-Garonne

Toulouse

MICHAEL FLATLEY’S – LORD OF THE DANCE ZENITH TOULOUSE METROPOLE, 3 octobre 2023, Toulouse . MICHAEL FLATLEY’S – LORD OF THE DANCE 11 Avenue Raymond Badiou ZENITH TOULOUSE METROPOLE Toulouse Haute-Garonne ZENITH TOULOUSE METROPOLE 11 Avenue Raymond Badiou

2023-10-03 20:00:00 – 2023-10-03 21:50:00

ZENITH TOULOUSE METROPOLE 11 Avenue Raymond Badiou

Toulouse

Haute-Garonne 59.8 EUR 59.8 78.5 Le spectacle met en vedette 40 des jeunes artistes les plus remarquables au monde, dirigés par Michael Flatley, sur une nouvelle musique du compositeur Gerard Fahy. Lord of the Dance est né d’un rêve de Michael Flatley : créer le plus grand spectacle de danse irlandaise au monde.

Le spectacle passe à la vitesse supérieure pour son 25ème anniversaire : nouvelle mise en scène, nouveaux costumes, nouvelle chorégraphie signée Michael Flatley. ZENITH TOULOUSE METROPOLE 11 Avenue Raymond Badiou Toulouse

dernière mise à jour : 2023-02-20 par

Détails Catégories d’Évènement: Haute-Garonne, Toulouse Autres Lieu Toulouse Adresse Toulouse Haute-Garonne ZENITH TOULOUSE METROPOLE 11 Avenue Raymond Badiou Ville Toulouse lieuville ZENITH TOULOUSE METROPOLE 11 Avenue Raymond Badiou Toulouse Departement Haute-Garonne

Toulouse Toulouse Haute-Garonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/toulouse /

MICHAEL FLATLEY’S – LORD OF THE DANCE ZENITH TOULOUSE METROPOLE 2023-10-03 was last modified: by MICHAEL FLATLEY’S – LORD OF THE DANCE ZENITH TOULOUSE METROPOLE Toulouse 3 octobre 2023 11 Avenue Raymond Badiou ZENITH TOULOUSE METROPOLE Toulouse Haute-Garonne Haute-Garonne ZENITH TOULOUSE METROPOLE TOULOUSE

Toulouse Haute-Garonne