Maison de la culture du Japon à Paris, le vendredi 12 novembre à 18:00

[[http://www.mcjp.fr](http://www.mcjp.fr)](http://www.mcjp.fr) MICHAËL FERRIER LECTURE MUSICALE Grande salle (niveau -3) Tarif unique 5 € — durée : 2h30 Réservation à partir du 12 octobre ([www.mcjp.fr](http://www.mcjp.fr)) Relayer les voix de Fukushima Faire circuler la parole, voilà l’objectif de Yasmina Ho-You-Fat, directrice de la compagnie de théâtre Le Grand Balan, quand elle recrée l’atmosphère d’un pitt: à l’origine destiné aux combats de coqs dans les Caraïbes, la troupe n’en retient pour son pitt à pawol (parole) que le lieu chaleureux, propice à l’échange pour y faire découvrir une œuvre. Y convier Michaël Ferrier, c’est accueillir un auteur de la créolité: celle de l’Océan indien qui l’a fait grandir, celle du Japon où il vit, enseigne et qu’il qualifie de « traversé par des problématiques de créolisation ». Dix ans après la triple catastrophe, à travers la lecture d’extraits de récits de Fukushima rapportés par Michaël Ferrier, les comédiens, Yasmina Ho-You-Fat et Jean-Louis Cassarino, accompagnés du percussionniste Atissou Loko, donnent la parole aux condamnés à la « demi-vie » des zones contaminées avant de céder la place au romancier et traducteur René de Ceccatty qui assurera la modération d’un échange entre le public et l’auteur. Suivi d’une dédicace des ouvrages de Michaël Ferrier sur Fukushima, notamment : _Dans l’œil du désastre. Créer avec Fukushima,_ Thierry Marchaisse 2021 Lecture-Rencontre autour des récits des habitants de Fukushima. Pitt à Pawol de Michaël Ferrier. Maison de la culture du Japon à Paris 101 bis Quai Jacques Chirac, 75015 Paris Paris Quartier de Grenelle

2021-11-12T18:00:00 2021-11-12T21:00:00

