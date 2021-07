michael alizon LE TRITON, 22 octobre 2021-22 octobre 2021, Les Lilas.

michael alizon

LE TRITON, le vendredi 22 octobre à 20:30

DANS LE CADRE DU FESTIVAL JAZZ SUR SEINE « L’Univers est rythme, en toutes ces parties. Il y a une musique des atomes comme il y a une musique des sphères. » Enfant des étoiles, H.G Wells. L’univers est un espace infini où s’entrechoquent tous les hasards. Les photographies du télescope spatial Hubble démontrent combien l’univers est en perpétuelle expansion. Quoi de plus inspirant pour la musique de ce quintet, qui tente d’en restituer l’essence dans ses explorations. Tout un symbole, une base d’écriture et d’improvisation, les parallèles entre exploration spatiale et musicale sont une source d’inspiration inépuisable. On parle souvent d’univers sonore, on peut mesurer à travers cette expression la force de la métaphore. Sans toutefois basculer dans des identifications ou des références faciles ou trop évidentes, mais basée sur l’idée d’une perpétuelle expansion, la musique de ce quintet se veut en constante exploration, évoluant sur des trajectoires connues et inconnues. Une écriture ciselée emmène les deux compères saxophonistes, Michael Alizon et Jean-Charles Richard, dans des explorations harmoniques, timbrales et rythmiques tous azimuts. La rencontre inédite des deux experts claviéristes, Benjamin Moussay et Josef Dumoulin, brille dans un tourbillon de sons antigravitationnels. Le jeu tout en groove et en couleurs du batteur Franck Vaillant vient souligner l’expédition musicale, par sa densité autant que son apesanteur. Bref, une belle réunion d’étoiles filantes pour placer l’auditeur sur orbite !

Tarif E (20€, 15€, 12€, 8€)

EXPANDING UNIVERSE QUINTET

LE TRITON 11 BIS RUE DU COQ FRANÇAIS 93260 LES LILAS Les Lilas Seine-Saint-Denis



2021-10-22T20:30:00 2021-10-22T22:00:00