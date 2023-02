MICAH P. HINSON + GUEST PETIT BAIN, 14 mars 2023, PARIS.

MICAH P. HINSON + GUEST PETIT BAIN. Un spectacle à la date du 2023-03-14 à 20:00 (2023-03-14 au ). Tarif : 20.9 à 20.9 euros.

n° 1-1061863 / 2-1061864 / 3-1061865 Micah P. Hinson coud et brode ses chansons comme un bel ouvrage, le regard fermement enfoncé dans l’obscurité, la poussière, l’abîme… Le chanteur guitariste américain revient sur la scène française après cinq années. Il fera son grand retour le 14 mars prochain à Petit Bain et interprétera son tout dernier album ‘I Lie to You’

PETIT BAIN PARIS 7 port de la Gare Paris

