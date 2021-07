Le Pissot Festival Vers Les Arts - St Hilaire Le Pissot, Vendée Mic Mac Compagnie – La Pêche à la Ligne de tes Rêves Festival Vers Les Arts – St Hilaire Le Pissot Catégories d’évènement: Le Pissot

Vendée

Festival Vers Les Arts – St Hilaire, le lundi 2 août à 17:00

Et suivant les rivières de la Pêche à la Ligne de tes Rêves, immergé dans la musique de l’eau et la profusion des plantes, vous serez surpris, amusé, dérouté. Vous changerez de rythme et de point de vue. Vous serez éclaboussé par la joie et peut-être par les gouttes du doute, vous interrogeant sur nos pratiques de consommateurs à court terme. Quelle est la vraie place de mon nid de vie ?Quelle est ma place dans la nature ?Quelle est la place de la nature ? Que vous soyez venus en nombre pair ou en imper (si vous craignez les éclaboussures), sans vraiment y laisser des plumes, vous ne sortirez pas indemne des méandres de cette attraction. Vous aurez envie de voguer sur les eaux d’un monde plus respectueux de la nature, de continuer à suivre votre canard sauvage pour partir avec lui à la pêche aux utopies. Théâtre de rue Festival Vers Les Arts – St Hilaire Cour de Baisse, 85270 Saint-Hilaire-de-Riez Le Pissot Vendée

2021-08-02T17:00:00 2021-08-02T17:15:00

