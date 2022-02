Mic’ Check : Cinco – Rethno – Shaaka – Trika FLOW – Centre Eurorégional des Cultures Urbaines, 26 février 2022, Lille.

Mic’ Check : Cinco – Rethno – Shaaka – Trika

FLOW – Centre Eurorégional des Cultures Urbaines, le samedi 26 février à 20:00

Le Mic’ Check, c’est passer une soirée à chiner le rap. A chaque rendez-vous, son coup de projo : un instané d’une scène prête à tout péter. Pour le premier rendez-vous 2022, on vous invite à découvrir certains des projets sur lesquels le FLOW a mis la focale pour deux ans. Entre pépinière et accélérateur, on se lance en mettant le pied à l’étrier à des projets de chez nous qui valent le coup. * **Rethno** : Des textes qui se veulent censés, une réelle volonté de jouer avec le français et les mots qui le composent, Rethno nous montre tout son amour pour sa langue natale à travers ses textes. Entres les rimes et les différents assonances se trouve un propos sincère et qui transpire le vrai. Accompagné par le Flow en 2022, sa première mixtape « AVEUX SUR ÉCOUTES » sort le 11 février 2022. * **Shaaka** : 7 ans de rap et un Baltigang comme une promesse : Shaaka c’est un univers où la rage de la plume croise l’accent de l’autotune. jusqu’alors en sous-marin entre deux open-mic’, le rappeur change de cap pour 2022 et clipe Rose Noir au grand jour. * **Trika** : Les briques rouges n’ont de charme que sur les cartes postales. Dans le réel, elles ne sont là que pour soutenir le dos cassé des gens qui auraient pu. TRIKA s’est nourri de cet univers. Chaque morceau est une gifle du réel qui prend son élan de la porte d’Arras pour finir sur la joue des auditeurs, afin de nous proposer un cross-over entre la Drill UK et le rap français des années 90. Seconde partie de soirée, on fait matcher drill & mumble à la sauce bériz. * **Cinco** : Mélodies entêtantes, flow à double vitesse et punchlines assumées, assurent à Cinco le succès d’estime nécessaire à tous rappeurs en passe de lancer une carrière. Il se fait connaître, entre autres, grâce à ses morceaux « Kubilaï Khan » et « Bay Noir ». Sa gestuelle si personnelle, qu’il aime appeler Famous Preach Dance, inspirée de ses origines congolaises, est rapidement reprise sur les réseaux sociaux par ses fans.

Gratuit – accès libre

Prenez (en) de la graine.

FLOW – Centre Eurorégional des Cultures Urbaines 1 rue de Fontenoy, Lille Lille Lille-Moulins Nord



