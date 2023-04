« Exposition en ligne Journée Internationale des Musées » MIAPCR MUSEUM, 19 avril 2023, Rosario.

Le musée MIAPCR MUSEUM Musée International d’Art Post-Contemporain en Résistance, membre du Registre des Musées Argentins RMA du Secrétariat du Patrimoine Culturel du Ministère de la Culture de la République Argentine, membre du Registre des Musées Ibéro-Américains (RMI ) Madrid – Espagne et déclarée d’intérêt municipal par le conseil municipal de la ville de Rosario en vertu du décret 62.859 et déclarée d’intérêt provincial par la Chambre des sénateurs de la province de Santa Fe, projet de déclaration Sénat de la nation argentine S-3257-22 , en tant que Museum Virtual Art Tour à caractère gratuit et à but non lucratif, avec un patrimoine de 4000 œuvres d’art dans sa collection permanente, le MIAPCR MUSEUM, est membre associé de Google Arts & Culture où sont exposées des œuvres d’art et des collections dans le monde entier, célébrera la Journée internationale des musées avec une exposition en ligne, du 19/04/23 au 22/12/23, en accès gratuit dans le monde entier, dans sa collection permanente, par Abu Faisal Sergio Tapia artiste peintre argentin contemporain, artiste peintre Pizarro Moro, Sara Bermudez, artiste plasticienne et photographe d’art colombien, et le groupe d’art post-contemporain.

MIAPCR MUSEUM Pascual Rosas 1200, Rosario Rosario Echesortu Departamento Rosario Santa Fe [{« type »: « phone », « value »: « +5493417491608 »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-19T13:00:00+02:00 – 2023-04-19T13:30:00+02:00

2023-12-22T04:00:00+01:00 – 2023-12-23T03:30:00+01:00

