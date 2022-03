Miami Horror • La Maroquinerie, Paris La Maroquinerie, 19 novembre 2022, Paris.

Take Me Out et la Maroquinerie présentent… Miami Horror en concert à Paris !

Le concert de Miami Horror à la Maroquinerie est à nouveau reporté au samedi 19 novembre 2022 ! Les billets demeurent valables pour cette nouvelle date, si vous souhaitez demander un remboursement, vous pouvez contacter votre point de vente avant le 1er avril. Merci pour votre compréhension !

A l’origine nom de scène du leader Benjamin Plant, DJ et auteur de remixes au succès foudroyant qui l’auront poussé à abandonner illico son école de cinéma à Melbourne pour poursuivre une carrière musicale, le groupe de synth pop Miami Horror combine influences 70s et 80s rock ou dance pop avec des sons et des techniques modernes. Avec deux albums et deux ep à leur actif, les australiens se sont également fait connaître via le jeu GTA V où figure leur titre Sometimes. Leur énergie et leurs croisements réussis de riffs et d’électro sont unanimement salués en live.

+ On vous annonce la première partie bientôt.

Informations pratiques

Samedi 19 Novembre 2022

Tickets: https://bit.ly/3GYqOJi

La Maroquinerie: 23 Rue Boyer, 75020 Paris

Métro Gambetta, Ménilmontant

http://www.lamaroquinerie.fr/

La Maroquinerie 23 Rue Boyer Paris 75020

https://www.facebook.com/events/2523018444639547/

Concert;Musique

