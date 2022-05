Miam Tour Concarneau, 11 juin 2022, Concarneau.

Miam Tour Concarneau

2022-06-11 – 2022-06-11

Concarneau 29900

Vous êtes un amateur ou un professionnel de cuisine ?

Vous voulez représenter votre ville et gagner un atelier culinaire à domicile avec un chef ? Inscrivez vous au challenge culinaire !

Un challenge culinaire pour les amateurs et les professionnels de cuisine.

4 binômes de type amateur-amateur ou amateur-professionnel, s’affronteront dans chaque ville pour un défi culinaire : concocter le meilleur plat possible dans une ambiance conviviale et festive. Un jury de personnalités locales départage les candidats et élit le binôme vainqueur de chaque ville.

Une finale haute en couleurs

Les 6 binômes vainqueurs de chaque ville étape s’affrontent dans un round final à Rennes en septembre 2022 où l’on célèbre l’addition de tous les talents ! Tentez de remporter un atelier avec un chef, du matériel de cuisine et la publication de votre recette sur le site le porc français !

Pour chaque ville, tentez de remporter :

1er prix : 1 bon d’achat pour du matériel de cuisine, d’une valeur de 300€

2ème prix : 1 atelier culinaire pour 2 personnes, d’une valeur de 200€

3ème prix : 1 bon d’achat pour du matériel de cuisine, d’une valeur de 100€

4ème prix : 1 bon d’achat pour de la viande de porc d’une valeur de 80€

Challenge culinaire et démonstrations culinaires, chasse au trésor, animations ludiques et gourmandes, remise des prix du challenge culinaire et de la course d’orientation…

+33 2 98 97 01 44 http://www.miamtour.bzh/

Concarneau

