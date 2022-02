Miam’ – par Anne-Gaël Gauducheau / Cie La Lune rousse Théâtre la Ruche – Le Petit Théâtre de Viarme, 19 avril 2022, Nantes.

2022-04-19 Représentations du mardi 19 au vendredi 22 avril 2022 à 10h15 et à 11h15

Horaire : 11:15 11:45

9 € / 6 € (hors frais de location éventuels)BILLETTERIES : theatrelaruche, billetreduc.com, lekiosquenantais.fr, 02 51 80 89 13 (La Ruche)

Contes et comptines – Jeune public. Se nourrir souvent, c’est tout mélangé : besoin, plaisir, amour, réconfort… C’est même quelquefois si emmêlé que l’on perd le fil et on ne sait plus vraiment de quoi on a faim, ou pas. Et si grandir, c’était passer de l’avidité à la gourmandise ? Et si vivre, c’était partir avec appétit à la découverte de soi-même, des autres et du monde ? La conteuse Anne-Gaël Gauducheau réalise là un spectacle tout en délicatesse, humour et poésie. Durée : 30 min. Public : 18 mois à 6 ans

Théâtre la Ruche – Le Petit Théâtre de Viarme adresse1} Hauts-Pavés – Saint-Félix Nantes 44000

02 51 80 89 13 https://theatrelaruche.wixsite.com/accueil resa@laruchenantes.fr