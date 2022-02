Miam ! Contes et comptines de bouche Bibliothèque Anita Conti La turballe Catégories d’évènement: La Turballe

Loire-Atlantique

Bibliothèque Anita Conti, le mercredi 16 février à 10:30

Se nourrir, c’est tout mélanger : besoin, plaisir, amour, réconfort… Et si grandir, c’était partir avec appétit à la découverte de soi-même, des autres et du monde ? La conteuse Anne-Gaël Gauducheau vous propose un spectacle tout en délicatesse, humour et poésie. Tout public, à partir de 18 mois. Jauge limitée : réservation indispensable au 02 40 23 33 28 ou par mail : [bibliotheque@laturballe.fr](mailto:bibliotheque@laturballe.fr)

2022-02-16T10:30:00 2022-02-16T11:00:00

