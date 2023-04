De Ferme en Ferme : Damiselà 61 Camin de sant peir, 30 avril 2023, Mialos.

15ème édition : 40 producteurs et productrices ouvrent leur porte cette année pour vous faire découvrir leur ferme et les principes de l’agriculture durable ! Moment opportun pour partager un moment convivial avec les paysans·nes du territoire, découvrir et comprendre leurs pratiques et déguster leurs produits. Installée depuis 2018, je propose de découvrir mes plantes aromatiques vivaces et annuelles ainsi que mes fleurs comestibles. Cultivés et multipliés de manière naturelle, sans intrants chimiques, je travaille dans le respect des saisons, sous serre non chauffée. Je confectionne également des bijoux en résine avec les fleurs du jardin..

2023-04-30 à ; fin : 2023-04-30 18:00:00. EUR.

61 Camin de sant peir

Mialos 64410 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



15th edition: 40 producers open their doors this year to let you discover their farms and the principles of sustainable agriculture! This is an opportunity to share a friendly moment with the farmers of the region, to discover and understand their practices and taste their products. Installed since 2018, I propose to discover my perennial and annual aromatic plants as well as my edible flowers. Cultivated and multiplied in a natural way, without chemical inputs, I work in the respect of the seasons, under not heated greenhouse. I also make resin jewelry with the flowers of the garden.

15ª edición: ¡40 productores abren sus puertas este año para hacerle descubrir sus explotaciones y los principios de la agricultura sostenible! Esta es una oportunidad para compartir un momento de convivencia con los agricultores de la región, descubrir y comprender sus prácticas y degustar sus productos. Instalado desde 2018, le propongo descubrir mis plantas aromáticas perennes y anuales, así como mis flores comestibles. Cultivadas y multiplicadas de forma natural, sin insumos químicos, trabajo respetando las estaciones, en un invernadero sin calefacción. También fabrico joyas de resina con flores del jardín.

15. Ausgabe: 40 Produzenten und Produzentinnen öffnen dieses Jahr ihre Türen, um Ihnen ihre Höfe und die Prinzipien der nachhaltigen Landwirtschaft näher zu bringen! Ein günstiger Zeitpunkt, um einen geselligen Moment mit den Bauern und Bäuerinnen der Region zu teilen, ihre Praktiken zu entdecken und zu verstehen und ihre Produkte zu verkosten. Ich bin seit 2018 niedergelassen und biete Ihnen an, meine mehrjährigen und einjährigen aromatischen Pflanzen sowie meine essbaren Blumen zu entdecken. Sie werden auf natürliche Weise ohne chemische Hilfsmittel angebaut und vermehrt, ich arbeite im Einklang mit den Jahreszeiten in einem ungeheizten Gewächshaus. Außerdem fertige ich aus den Blumen des Gartens Schmuckstücke aus Kunstharz an.

