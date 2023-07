9ème édition de la course à pied LA MIALLETAISE Mialet Catégories d’Évènement: Dordogne

Mialet 9ème édition de la course à pied LA MIALLETAISE Mialet, 10 septembre 2023, Mialet. Mialet,Dordogne Trail de 30km et 12km

Randonnée de 12km

Départ du village de Mialet Contact :

Jean-Claude GRANET 0681466069.

2023-09-10 fin : 2023-09-10 . . Mialet 24450 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



30km and 12km Trail

12km hike

Start from the village of Mialet Contact:

Jean-Claude GRANET 0681466069 Recorrido de 30km y 12km

Ruta de 12 km

Salida desde el pueblo de Mialet Contacto: Jean-Claude GRANET

Jean-Claude GRANET 0681466069 Trail von 30km und 12km

Wanderung von 12km

Start im Dorf Mialet Kontakt:

