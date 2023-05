Brocante, vide-greniers Place de la Mairie, 14 juillet 2023, Mialet.

Brocante, vide grenier / Repas dansant le soir sur réservation avec bal et feu d’artifice..

2023-07-14 à ; fin : 2023-07-14 . .

Place de la Mairie

Mialet 24450 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Flea market, garage sale / Dinner and dance on reservation with ball and fireworks.

Mercadillo, venta de garaje / Cena con baile y fuegos artificiales previa reserva.

