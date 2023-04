Eté actif – Initiation Pêche Mialet Catégories d’Évènement: Dordogne

Dordogne . EUR Avec l’aide de guides de pêche diplômés, découvrez en famille l’environnement du barrage de Miallet et initiez-vous à l’art de la pêche no kill. Matériel fourni : cannes, épuisettes.

Animé par la Fédération de pêche de Dordogne.

+33 5 53 52 57 36

