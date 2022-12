Miae + Paul Pesty + Serge de York Marseille 5e Arrondissement, 12 janvier 2023, Marseille 5e Arrondissement .

EUR 7.99 Trois artistes, venu.e.s de trois villes différentes, avec trois univers bien à elleux, le tout dans une seule et même salle de concert… Venez découvrir Miae, Paul Pesty et Serge de York en concert au Makeda pour une soirée vacillant entre musique folk, musique urbaine, pop et electro.



• Serge de York (Musique urbaine)

Fragile, cynique, hypersensible et terriblement universel, Serge est un oiseau de nuit tout droit sorti de la plume de Pacadis. Il règle ses comptes avec son histoire familiale, un père absent, la mélancolie de l’enfance. Une descente aux enfers racontée pied au plancher, de la façon la moins romancée possible. Mais sa musique et son écriture transpirent d’une pulsion de vie que seuls ceux qui ont touché le fond de la piscine sont en capacité d’avoir.



• Paul Pesty (Chanson folk)

Paul Pesty fait de la musique qui ne donne pas envie de danser. Et il le vit bien. Parce que c’est un auteur-compositeur-interprète qui sait raconter des histoires. Chanson française inspirée par l’intimisme d’Elliott Smith autant que par la poésie de René Char, sa musique est folk et délicate comme une confidence.



• Miae. )Pop française alternative)

Miae. jeune chanteuse de 26 ans nous offre une voix cristalline, tantôt feutrée de velours, tantôt parsemée de grains souls sur des prods électros et intemporelles. Tout commence avec son premier featuring avec Clem Beatz “Way Out” paru chez Kitsuné. Après plusieurs collaborations, Miae décide d’écrire pour elle et lance son projet solo avec des textes en français. Sa musique prend vie à travers toutes ses influences: R’n’B des années 2000, Soul Music ou encore Pop Urbaine actuelles. C’est dans les rencontres que le futur se crée. Miae vous invite à suivre cette nouvelle aventure avec son nouveau titre Songe.

Venez découvrir Miae, Paul Pesty et Serge de York en concert au Makeda le 12 janvier.

