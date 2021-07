Paris le louxor Paris MIA HANSEN-LØVE présente BERGMAN ISLAND le louxor Paris Catégorie d’évènement: Paris

Un couple de cinéastes s’est installé pour écrire, le temps d’un été, sur l’île de Farö. À mesure que leurs scénarios respectifs avancent, et au contact de ces paysages ébouriffants, la frontière se brouille entre fiction et réalité comme entre passé et présent. » Bergman Island témoigne de l’élégante maturité de sa jeune réalisatrice, capable de nous donner à voir, dans un même film, ce qu’elle doit à l’un de ses mentors et de s’en affranchir sereinement. » Positif – Ariane Allard La séance sera présentée par Mia Hansen-Løve. le louxor 170 Boulevard de Magenta, 75010 Paris Paris Paris 10e Arrondissement Paris

