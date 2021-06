Mi dedans/quasi dehors Caen, 19 juin 2021-19 juin 2021, Caen.

Mi dedans/quasi dehors 2021-06-19 – 2021-08-22 FRAC Normandie Caen 7 bis Rue Neuve Bourg l’Abbé

Caen 14000

L’exposition « mi dedans/quasi dehors » est une invitation à la flânerie dans un paysage imaginé par Nine Hauchard durant sa résidence à l’IME l’Espoir. À la frontière entre jardin privé et parc public, l’installation incite à la déambulation pour observer chaque détail comme on s’attarde sur une plante remarquable.

Le projet de Nine Hauchard avec les jeunes de l’IME trouve ancrage dans le « Petit traité du jardin ordinaire » de l’artiste et philosophe Anne Cauquelin. L’auteure propose une définition du jardin, évoque ses représentations et la poésie de cet espace à la frontière entre intérieur et extérieur.

Dans l’exposition, Nine Hauchard scénographie l’espace comme un aménagement paysager. Les œuvres peuvent être envisagées de manière autonome ou perçues comme composante d’une grande installation. Une partie d’entre elles s’inscrit à l’intérieur d’une enceinte en cartons sérigraphiés, Carton Costaud, tandis que d’autres se déploient à l’extérieur. Cette configuration rappelle l’ambivalence soulevée par Anne Cauquelin à propos du jardin, cet espace « mi-dedans/quasi-dehors ».

Dans le cadre du dispositif « Culture, Santé et Médico-social », programme interministériel – ARS de Normandie, DRAC de Normandie, en partenariat avec les Départements du Calvados, de l’Eure, de la Seine-Maritime et la Région Normandie.

© Nine Hauchard

