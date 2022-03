Mi-carême Chagny “Un monde imaginaire” Chagny, 26 mars 2022, Chagny.

Mi-carême Chagny “Un monde imaginaire” Chagny

2022-03-26 – 2022-03-26

Chagny Saône-et-Loire Chagny

EUR Mi-Carême de Chagny sur le thème “Un monde imaginaire”, les weekends du 26 au 27 mars et du 2 au 3 avril:

Samedi 26 MARS

20H45 Ouverture des festivités

Départ Bd de la Liberté (à partir du Rond Point des Poilus)

Parade nocturne avec défilé de lampions

Aubade des musiques Parvis de l’Hôtel de Ville

Capture de Bamboula

_______________________________________________________

Dimanche 27 MARS

10h30 Animation musicale sur le marché

15H00 cavalcade sur le thème « un monde imaginaire »

17H00 Rondo final des musiques Place de l’Hôtel de Ville

18h45 Réception officielle à la Maison du Peuple (sur invitation)

_______________________________________________________

Samedi 2 AVRIL

14h30 Carnaval des enfants Rendez-vous à la Maison du Peuple tous costumés

accompagnés de leurs parents (qui peuvent aussi venir costumés !).

Cavalcade en musique et bataille de confettis Jusqu’à l’Hôtel de Ville

(repli à la Maison du Peuple en cas de mauvais temps)

15h15 Parade des groupes de musique – Sentence de Bamboula

Goûter servi sous les Halles

16h00 Départ en cortège Place d’Armes – Animation musicale

17h00 Musique et vins Domaine Nathalie RICHEZ

15 Rue du Nantil – Chagny

20H30 Mi-carême Show salle des fête « Maison du Peuple

Musique et chorégraphies dans une ambiance festive

_______________________________________________________

Dimanche 3 AVRIL

11h00 Animation musicale sur le marché

15H00 cavalcade sur le thème « un monde imaginaire »

17H00 Rondo final des musiques Place de l’Hôtel de Ville

18h45 Réception de fin de festivités à la Maison du Peuple

(sur invitation)

contact@micaremechagny.com

Chagny

