Mi baile y el Choro Flamenco à Levallois Salle Ravel Levallois

Levallois Mi baile y el Choro Flamenco à Levallois Salle Ravel Levallois, 6 octobre 2023, Levallois. Du vendredi 06 octobre 2023 au samedi 07 octobre 2023 :

vendredi, samedi

de 20h30 à 21h30

.Public adultes. payant Plein : 25 euros Réduit : 20 euros (Adhérent.e Flamenco en France)

Cette année, nous avons le plaisir d’inviter « Choro » Molina à la salle Ravel. Il viendra nous présenter son baile gitano avec une compagnie exclusivement masculine et très flamenca. Antonio Molina « El Choro », bailaor,

vient de Huelva, ville portuaire andalouse. Danseur complet, au style

énergique et profond, il a été formé par les plus grands noms de notre

époque : Javier Baron, El Pipa ou encore Antonio Canales. Artiste

invité et vivement applaudi dans les spectacles d’Ana Morales ou bien

de Javier Baron, « El Choro » a aussi sa propre compagnie et plusieurs

créations à son actif. Sur scène, il sera accompagné par deux jeunes chanteurs talentueux, Ezequiel Montoya et Manuel de Gines, originaires de Séville et portant en eux la grande vitalité du flamenco actuel. À la guitare, il s’agira de Jesus Rodriguez présent en Salle Ravel il y a deux ans, aux côtés du danseur Alberto Selles. Chaque

saison, Flamenco en France fait venir en Salle Ravel le meilleur de la

scène espagnole pour un grand moment de danse et de musique. Salle Ravel 33 Rue Gabriel Péri 92300 Levallois-Perret

Du ven. 06 oct. au sam. 07 oct. 2023 Danse : Antonio Molina « El Choro » Guitare : Jesus Rodriguez Chant : Manuel de Gines & Ezequiel Montoya Durée : 1h15 sans entracte Salle Ravel 33 rue Gabriel Péri 92300 Levallois

