le vendredi 5 novembre à 18:00

L’Association Essor « Savoirs et Partage », installée dans le quartier du Petit Bard à Montpellier, dans le cadre de sa mission d’ouverture culturelle à tous, anime des ateliers théâtre et viendra toute une semaine travailler sur « **Carmen** » avec 9 jeunes filles et propose une restitution du spectacle, à 18 h. Cela sera suivi d’un buffet et puis, à 20 h, « **Mi Amor – duo comique sur les travers du couple** », le 2ème spectacle professionnel présenté au Théâtre de l’Arentelle dans lequel joue Romain (Fortier), après « Jean n’ira pas en guerre, Jeanne y veillera ». Et la mise en scène est assurée par Benoît (Cornet) : 2 jeunes qui ont démarré leur parcours en théâtre avec les stages Polymômes. « Mi Amor », donc, le sous-titre en dit long : duo comique sur les travers du couple … C’est drôle, extrêmement bien joué, un spectacle qui fait du bien.

Sur inscription

