Art du papier, sublimer le matériau MHT Popup/Marie-Hélène TAISNE – Césure – Atelier 415, 31 mars 2023, Paris.

Art du papier, sublimer le matériau 31 mars – 2 avril MHT Popup/Marie-Hélène TAISNE – Césure – Atelier 415

Durant ces JEMA 2023, je vous présenterai différentes techniques d’art du papier qui permettent de transformer et sublimer ce matériau. Partir de la feuille pour la métamorphoser en objet poétique.

MHT Popup/Marie-Hélène TAISNE – Césure – Atelier 415 13 rue santeuil, Paris Quartier du Jardin des Plantes Paris 75005 Île-de-France [{“data”: {“cache_age”: 86400, “thumbnail_width”: 640, “description”: “MHT Popup is a member of Vimeo, the home for high quality videos and the people who love them.”, “html”: “