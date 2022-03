MHR VS RUGBY CLUB TOULONNAIS Montpellier Montpellier Catégories d’évènement: Hérault

2022-03-12 – 2022-03-12

Montpellier Hérault EUR 6 57 Nos Cistes recevront le RC Toulon le 12 mars 2022 à 21h05 au GGL Stadium dans le cadre du Top 14 ! Venez soutenir votre équipe favorite ! Nos Cistes recevront le RC Toulon le 12 mars 2022 à 21h05 au GGL Stadium dans le cadre du Top 14 ! Venez soutenir votre équipe favorite ! contacts@montpellier-rugby.com +33 4 67 47 27 69 https://www.montpellier-rugby.com/calendrier Nos Cistes recevront le RC Toulon le 12 mars 2022 à 21h05 au GGL Stadium dans le cadre du Top 14 ! Venez soutenir votre équipe favorite ! Montpellier

