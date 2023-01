MHR VS RCT Montpellier Montpellier Catégories d’Évènement: Hérault

Montpellier

MHR VS RCT Montpellier, 4 février 2023, Montpellier . MHR VS RCT 500 Avenue de Vanières Montpellier Hérault

2023-02-04 – 2023-02-04 Montpellier

Hérault EUR 9 62 Ne manquez pas le match MHR vs RCT (Toulon) le 4 février à 21h05 au GGL Stadium ! Venez soutenir votre équipe favorite. Ne manquez pas le match MHR vs RCT (Toulon) le 4 février à 21h05 au GGL Stadium ! contacts@montpellier-rugby.com +33 4 67 47 27 69 https://store.montpellier-rugby.com/fr/meeting/37700/rugby-club-toulonnais/ggl-stadium/04-02-2023/21h05 Montpellier

dernière mise à jour : 2023-01-23 par

Détails Catégories d’Évènement: Hérault, Montpellier Autres Lieu Montpellier Adresse 500 Avenue de Vanières Montpellier Hérault Ville Montpellier lieuville Montpellier Departement Hérault

Montpellier Montpellier Hérault https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/montpellier/

MHR VS RCT Montpellier 2023-02-04 was last modified: by MHR VS RCT Montpellier Montpellier 4 février 2023 500 Avenue de Vanières Montpellier Hérault Hérault montpellier

Montpellier Hérault