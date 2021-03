okres Bratislava I Institut français de Slovaquie okres Bratislava I Mgr. Rémi Gérôme – Atelier en ligne Institut français de Slovaquie okres Bratislava I Catégorie d’évènement: okres Bratislava I

le vendredi 19 mars à 08:00

Pendant cette rencontre, nous ferons la présentation des livres Didier FLE et la description des nouveautés, en particulier « Edito Pro B1 », « Bonne nouvelle » et « L’Atelier B2 ». Nous découvrirons plusieurs activités à réaliser avec des élèves de tous âges et dans des contextes différents (cours individuels, en groupe, à distance…). A la fin de notre rencontre, nous pourrons échanger sur nos expériences et les participants pourront poser toutes leurs questions ! A bientôt ! Rémi Gérôme. Découvrir les nouvéautes 2021 des éditons Didier-Hatier Institut français de Slovaquie Sedlárska 7, 812 83 Bratislava okres Bratislava I Bratislava – mestská časť Staré Mesto

2021-03-19T08:00:00 2021-03-19T13:30:00

