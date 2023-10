FERITE A MORTE(Blessées à mort) MGI-Maison du Geste et de l’Image Paris, 24 janvier 2024, Paris.

FERITE A MORTE(Blessées à mort) Mercredi 24 janvier 2024, 19h00 MGI-Maison du Geste et de l’Image Entrée libre

Présentation d’une maquette de travaill après résidence à la MGI avec chaque point de la future mise en scène en jeu(Jeu,chorégraphie,travail visuel inspiré des colleuses).

Des femmes victimes de féminicides se retrouvent dans un entre deux monde et par le récit qu’elles se font les unes aux autres, se considèrent et se réparent .Elles sont de nouveau considérées dans leurs humanités et cessent d’être réifier au sens psychanalytique du terme.Elles renaissent à leur identité après être morte.Elles ne sont plus niées.

Ces textes sont inspirés d’un collectage de faits divers dans la presse du monde entier .Le féménicide n’a pas de barrière sociale ou culturel ,il existe de manière universel.

Un travail chorégraphique est envisagé par une chute qui aura lieu toutes les 11 minutes,fréquence des féminicides dans le monde, par une course cauchemardesque pour tenter de fuir sur place,par un cri qui n peut sortir,par une naissance de celle qui arrive dans cet au delà.

Un travail de peinture commune inspiré par les colleuses avec l’identité de chacune après son récit inscrit dans l’espace scènique sera réalisé par les interprètes.

Ce projet déposera une demande ADSV en octobre 2024 en vue de la commission de JANVIER 2025

féminicides

