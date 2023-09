L’art c’est vous MGI-Maison du Geste et de l’Image Paris, 5 octobre 2023, Paris.

L’art c’est vous Jeudi 5 octobre, 15h00 MGI-Maison du Geste et de l’Image Sur inscription

L’ART C’EST VOUS

un spectacle de slogans

Et si une scène de slogans nous permettait d’explorer un certain genre d’émotions politiques qui font défaut : faire groupe, dire haut et fort, sentir notre force collective… ?

Jeudi 5 octobre 2023, à 15h

à la Maison du Geste et de l’Image à Paris

en face de la Fontaine des innocents · 42 Rue Saint-Denis 75001 Paris · Métro Châtelet

Réservation > ciesanslanommer@gmail.com · Fanny Gayard 06 24 15 60 78

CREATION PREVUE AUTOMNE 2024

MAQUETTE DE L’ART C’EST VOUS

dans le cadre du dispositif Compagnonnage Plateau – DRAC avec le Collectif F71

Nous nous donnons dix premiers jours de travail ensemble pour préparer une maquette de L’Art c’est vous. Une maquette de début de spectacle donc, pour traduire, au plateau, les enjeux de notre création à venir.

En s’attachant à la puissance créatrice des slogans contestataires inscrits sur les murs ou scandés dans la rue, il s’agit de révéler leur poétique et leur dimension performative.

Un groupe de trois acteur.rice.s, trois spécialistes de l’interprétation, aborde le slogan comme une langue étrangère. A mesure qu’il le déchiffre et le pratique, le groupe se prend au jeu et s’engage dans une performance visuelle et sonore aux allures de manifeste pour un art du slogan contestataire, art populaire bien vivace.

Ecriture collective

​Mise en scène Fanny Gayard

Avec Jonathan Heckel, Ydire Saïdi et Ghita Serraj

Dramaturgie Théo Cazau

Scénographie et costumes Léa Gadbois-Lamer

Assistanat à la mise en scène Jeanne Bodelet

Lumière Thibault Lecaillon et Laurent Vergnaud

Création sonore (en cours)

Régie générale Thibault Lecaillon

Collaboration artistique Lucie Nicolas et Stéphanie Farison du Collectif F71

Chargé de production Vincent Larmet

Production Compagnie Sans la nommer

Coproduction Théâtre Studio d’Alfortville (94), Les Bords de Scènes, Grand-Orly Seine Bièvre (91), recherches en cours

Soutiens DRAC IDF Compagnonnage Plateau avec le Collectif F71, Grand Parquet – Théâtre Paris-Villette, Théâtre des Îlets – CDN de Montluçon (03), Théâtre de Gennevilliers (92), Maison du Geste et de l’Image (75), recherches en cours

2023-10-05T15:00:00+02:00 – 2023-10-05T15:45:00+02:00

© Fanny Gayard, en hommage à l’artiste Faith Ringold