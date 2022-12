LES VIES AUTHENTIQUES DE PHINÉAS GAGE – LECTURE PUBLIQUE MGI-Maison du Geste et de l’Image, 11 janvier 2023, Paris.

INTENTION

Nous souhaitons confronter notre texte à l’écoute d’un auditoire, en organisant une lecture publique de cette pièce inédite.

Les Vies Authentiques de Phinéas Gage est une pièce écrite par Marie Piemontese et Florent Trochel, pour trois acteur-rice-s – Lui, L’Autre, et Celle qui est comme une sœur. Ensemble, ils retracent les évènements tout en incarnant « à vue » les différents personnages, jusqu’à devenir progressivement un peu plus l’un-e d’eux-d’elles.

Ce texte est librement inspiré. du destin de Phinéas Gage, un jeune employé du chemin de fer qui a réellement existé. C’est un homme qui aurait radicalement changé de vie et, dit-on, de personnalité, après un grave accident à la tête, survenu sur un chantier, aux premières heures de la construction du chemin de fer américain, en 1848.

Nous déroulons son histoire comme une échappée, en nous appuyant sur des évènements biographiques relatés dans deux sources de l’époque, et aussi en développant librement une trajectoire au coeur d’un continent américain en pleine énergie de construction. La révolution industrielle met alors en place les éléments déterminants d’une société qui va imposer ses rouages et aussi montrer ses limites au cours du siècle suivant et jusqu’à nous, aujourd’hui.

À travers le récit libre de ce destin, nous cherchons . questionner ce qui fait l’identité profonde d’un être. Qui sommes-nous vraiment ? Un individu façonné par les automatismes de sa communauté ou un être inédit qui traverse son existence comme une aventure ? Quelle est la nature réellement personnelle de chaque femme, de chaque homme ?

Cette histoire nous émeut et nous intrigue sur ce point : comment un choc profond au cours d’une vie peut ouvrir des portes intimes et devenir le révélateur d’une part de soi plus profonde et inattendue.

La destinée de Phinéas Gage telle que nous l’abordons cherche a résonner avec les questions d’identité et de quête de soi qui concernent tout le monde. Il s’agit de raconter la traversée d’une vie, prétexte pour mettre en miroir ces interrogations existentielles, en relation aussi avec un monde qui, à ce moment-là, s’adosse à des valeurs et des repères encore actifs dans notre environnement de vie.

QUI EST PHINÉAS GAGE ?

Fragments d’une histoire vraie

L’histoire de Phinéas Gage est une histoire vraie, une vie réelle. Connu et inconnu, aujourd’hui nous connaissons jusqu’en Europe les aléas de son destin, parce que Phinéas Gage est désormais un cas neurologique : « le cas Phinéas ». Cette histoire chante notre humanité intime. Le fabuleux de cette histoire, c’est le bouleversement d’un destin vers l’inattendu. L’histoire de Phinéas Gage questionne la société contemporaine. Faut-il vraiment éventrer des montagnes pour faire avancer les trains ?

Le « Cas Phinéas »

Phinéas, c’est d’abord un jeune homme, beau, intelligent et prometteur, dont la personnalité a radicalement changé suite à une explosion. Atteint au niveau cérébral, mais miraculeusement vivant, l’accident a touché en lui une zone du cerveau, identifiée comme celle du « sur-moi », celle qui, notamment, appuie sur le psychisme humain pour qu’il se conforme aux règles sociales.

Après son accident survenu sur le chantier de chemin de fer où il travaille, Phinéas passe d’un employé américain prometteur, à un être asocial, présenté comme incapable de respecter les plus élémentaires conventions. Selon son observateur privilégié, le Docteur Harlow, il aurait connu un total revirement, métamorphosant son humanité en une sorte de bestialité ingouvernable. Ce même docteur Harlow voudra récupérer le crâne de Phinéas bien après sa mort, pour faire avancer « le bien de la science ».

La dernière partie de la vie de Phinéas révèle d’autres possibilités neuronales – Phinéas Gage va devenir conducteur de diligence au Chili pendant des années, passant plusieurs jours avec les voyageurs, organisant pour eux bivouacs et transferts. Une véritable asociabilité n’aurait pas permis cette place de Phinéas dans un groupe humain. Il semble bien que son cerveau ait évolué vers un rétablissement, c’est ce que pensent aujourd’hui plusieurs neurologues et neuropsychiatres, accréditant les possibilités d’une plasticité neuronale post-accident.

La fin d’un monde et le début d’un autre

Par le portrait de cet anti-héros pourtant exemplaire, c’est l’histoire de notre civilisation moderne qui se raconte en creux. L’Amérique, qui domine le monde occidental, se forme à l’instant même où Phinéas Gage, à la fois acteur, victime et témoin de cette histoire rejoint son propre destin, sur le chantier d’un chemin de fer en construction, dans cette Amérique qui se construit alors, cette Amérique qui est notre modèle de développement, et qui aujourd’hui encore impulse les critères de vie, les modèles économiques et les modes à suivre.

Le Chemin de fer qui se développe à cette époque – nous sommes vers 1850 – c’est la mise en route de la fabuleuse course à l’expansion qui forge notre foi dans la croissance. Le chemin de fer, et en contrepoint donc, l’accident de Phinéas, c’est aussi la mise en ordre de marche idéologique d’une idée de puissance, appelée injustement liberté (la liberté de conquête, la ruée vers l’or, la recherche du profit, le droit d’entreprendre, le droit de polluer, le droit d’oublier la terre, le droit de tordre les hommes comme un morceau de métal qu’on forge pour le travail, pour le profit, etc…).

La liberté, Phinéas

Dans l’histoire de Phinéas, le chemin de fer, c’est nous, notre modèle de vie, notre modèle de société, notre pouvoir sur les paysages et sur les espaces inconnus. Le chemin de fer, c’est le rugissement de notre diable.

Après l’accident, Phinéas Gage, est celui qui va vers la liberté, vers une autre liberté possible. C’est celui dont le destin trace la voie d’une autre démarche de vie possible. Il part élever des chevaux, se rapproche des bêtes, comme les chamanes de l’Amérique centrale auraient eu à nous apprendre sur la vie des êtres non-humains et sur l’invisible. Phinéas c’est celui qui reçoit d’abord en plein visage le retour violent d’une barre de métal qui le transforme, et c’est celui qui fuit l’expansion pour retrouver un autre sens à l’existence.

ÉCRITURE

La pièce est composée d’un texte original, co-écrit par les auteurs et metteurs en scène du projet, Marie Piemontese et Florent Trochel. Posé à partir de sources authentiques et de documents existant sur le sujet, notre geste d’écriture est cependant très ouvert à la libre interprétation des situations de la vie de Phinéas Gage, et notamment à ses pans inconnus.

L’écriture se développe autour d’une narration partagée, faisant vivre plusieurs points de vues. Le récit est porté par trois narrateurs, un homme et une femme, qui glissent de l’adresse directe au public à des situations dialoguées pour devenir les personnages de l’histoire.

En contrepoint des figures principales, la pièce fait vivre des moments sans dialogue. Une présence d’une autre nature pourra venir porter la part secrète et irréductible de l’être : figure libre, dansée ou chantée, elle viendra dire les mystères et les réalités insondables.

DISTRIBUTION

Lui : Eric Feldman

L’Autre : Philippe Frécon

Celle qui est comme une soeur : Shams El Karoui

Texte et Mise en scène à venir : Marie Piemontese et Florent Trochel

BIOGRAPHIES

Marie Piemontese, actrice référente et complice artistique de Joël Pommerat, joue dans 13 de ses pièces, et elle est sa collaboratrice artistique sur Ça Ira (1) – Fin de Louis.

Elle mène son propre travail d’écriture et de mise en scène au sein de la compagnie Hana San Studio : Phèdre le matin (Ed. Les Cercopes) (2013), Qui déplace le soleil (Lauréat Artcena, 2017), et Les Messages d’amour finiront bien par arriver (2019).

Elle est également metteure en scène d’actions artistiques d’envergure avec des publics amateurs relevant du champ social, notamment en 2021 et 2022, avec des adolescents et des mères encadré-es par la PJJ (au Carreau du Temple), des patients du Pôle Santé Mentale du Cash-Hôpital de Nanterre (avec le théâtre des Amandiers), et des détenus de la Maison d’Arrêt de Fresnes (avec l’Odéon-Théâtre de l’Europe). En 2022, elle est La Servante Zerline, dans Les Irresponsables d’Hermann Broch, mis en scène par Aurélia Guillet (en création au TNP-Villeurbanne). Elle était aussi au côté d’Isabelle Lafon dans le triptyque Les Insoumises.

Florent Trochel est auteur, metteur en scène et réalisateur. Diplômé du Fresnoy – Studio national, il développe une pratique hybride qui conjugue l’image filmée, la mise en scène, l’écriture et la scénographie. Il est artiste associé à MA Scène nationale de Montbéliard, de 2012 à 2014, puis à La Commanderie (St-Quentin-en-Yvelines) entre 2015 et 2017, et à la Maison de la Radio en 2019-2020 pour la mise en scène de plusieurs concerts-spectacles.

Il fonde Hana San Studio en 2010 et crée Démangeaisons de l’Oracle (2011), Montagne 42 (2013), Nourrir la Lune (2016), Trois Bonheurs (2013), Live Text (2014), L’Expérience Jonas (2018), Le Vent reconnaîtra la pointure de mes pieds (prix des Techniciens du Théâtre de la Ville – Danse Elargie, 2015). Il signe les expositions Manifester contre la pesanteur, Les Témoins (_2016) _Spectacle Permanent (2017), l’œuvre multi-écrans, Paysages Intimes (2022). Ses films de court et moyen métrages sont présentés à la Mostra de Cinéma de Sao Paolo, au Festival d’Angers, à la Cinémathèque Française, au Grand Palais ou à la Villa Médicis.

Ensemble, ils signent l’écriture et la mise-en-scène de Welcome, avec des demandeurs d’asile, la mise en scène de l’opéra Le Petit Ramoneur de Britten (2018), la mise en scène d’Adolescence et Territoires (2019). Depuis 2020 ils écrivent les textes et les mises en scènes de pièces-concerts créées à la Maison de la Radio. Ces formes mêlant texte et musique sont reprises en podcasts.



