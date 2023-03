VERS UNE AGRICULTURE EUROPÉENNE SANS PESTICIDES EN 2050 ? MGEN MUTUELLE (Siège social) Paris Catégorie d’Évènement: Paris

VERS UNE AGRICULTURE EUROPÉENNE SANS PESTICIDES EN 2050 ? MGEN MUTUELLE (Siège social), 21 mars 2023, Paris. VERS UNE AGRICULTURE EUROPÉENNE SANS PESTICIDES EN 2050 ? Mardi 21 mars, 09h30 MGEN MUTUELLE (Siège social) Sur inscription Menée pendant deux ans dans le cadre du programme prioritaire de recherche « Cultiver et protéger autrement » animé par l’INRAE, l’étude « Prospective 2050 » visait à élaborer des scénarios d’une agriculture européenne sans pesticides chimiques en 2050, en répondant notamment aux questions suivantes : Quelles pourraient être les différentes formes d’agriculture et de systèmes alimentaires sans pesticides chimiques à l’échelle européenne ?

Quels seraient les impacts sur la production, l’usage des terres, le commerce et les émissions de gaz à effet de serre ?

Quelles seraient les différentes trajectoires possibles d’une transition vers ces formes d’agriculture sans pesticides chimiques ?

Réalisés en partenariat avec l'Alliance Européenne de Recherche « Towards a Chemical Pesticide Free Agriculture », les travaux ont permis de faire le lien entre l'émergence de systèmes agricoles sans pesticides chimiques et le devenir des systèmes alimentaires, des régimes alimentaires, des territoires et des politiques publiques tout en tentant compte des conséquences du changement climatique. Les résultats de cette étude seront présentés lors d'un colloque à Paris le 21 mars 2023 en présence de représentants de la Commission européenne (Directions générales de l'Agriculture et de l'Environnement), de PAN-Europe, de la FNSEA et d'experts de différents pays d'Europe (cf. le programme de la journée). Renseignez le formulaire d'inscription pour suivre en ligne ou participer à l'événement de 9h30 à 17h15 au grand amphithéâtre de la MGEN (3 square Max-Hymans).

