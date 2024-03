MGB Tour Ma Gueule Band en concert Le Chat Perché Saint-Julien-sur-Calonne, vendredi 5 avril 2024.

MGB Tour Ma Gueule Band en concert Le Chat Perché Saint-Julien-sur-Calonne Calvados

Une soirée à ne rater sous aucun prétexte.

Le Brass Band chouchou de Pont l’Evêque est de retour au Chat Perché et on a tellement hâte de les retrouver.

Si vous les connaissez déjà, évidemment on compte sur vous pour venir chanter, danser et les soutenir.

Et si vous ne les avez jamais entendu, réservez d’ores et déjà votre soirée. On promet que vous n’allez pas être déçus!

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-05 20:00:00

fin : 2024-04-05

Le Chat Perché 522 chemin de l’église

Saint-Julien-sur-Calonne 14130 Calvados Normandie

