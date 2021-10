Marseille Le Molotov Bouches-du-Rhône, Marseille MGB – Massilia Gipsy Band Le Molotov Marseille Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Marseille

MGB – Massilia Gipsy Band Le Molotov, 29 octobre 2021, Marseille. MGB – Massilia Gipsy Band

Le Molotov, le vendredi 29 octobre à 20:00

[https://www.massiliagipsyband.com](https://www.massiliagipsyband.com) Envie de nous écouter avant le concert? C’est ici : [https://www.youtube.com/watch?v=XwYr7nWiKBs&feature=youtu.be](https://www.youtube.com/watch?v=XwYr7nWiKBs&feature=youtu.be)

7€

♫Gipsy Balkan tsigane♫ Le Molotov 3, place Paul Cezanne, 13006 Marseille Marseille Marseille 6e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-29T20:00:00 2021-10-29T23:30:00

Détails Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône, Marseille Autres Lieu Le Molotov Adresse 3, place Paul Cezanne, 13006 Marseille Ville Marseille lieuville Le Molotov Marseille