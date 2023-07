Découvrez une école privée de grammaire du XVe siècle devenue un hôtel Mgallery La Licorne Troyes Catégories d’Évènement: Aube

Troyes Découvrez une école privée de grammaire du XVe siècle devenue un hôtel Mgallery La Licorne Troyes, 16 septembre 2023, Troyes. Découvrez une école privée de grammaire du XVe siècle devenue un hôtel 16 et 17 septembre Mgallery La Licorne 6 personnes par créneau horaire Venez découvrir l’histoire du Mgallery La Licorne Hôtel & Spa à travers une visite guidée. Mgallery La Licorne 20 bis Quai Dampierre 10000 Troyes Troyes 10000 Aube Grand Est 0351599555 https://www.lalicorne-hotelspa.com/fr/ [{« type »: « email », « value »: « hb388@accor.com »}] À Noël 1445, est posée la première pierre d’une école privée de Grammaire permettant à de jeunes troyens de suivre un enseignement en latin. Déjà appelé Hôtel de la Licorne, le lieu devient au XVIème siècle un collège sous l’autorité municipale pour y « instruire les enfants ». En 1630, il est transformé en couvent pour les sœurs de la congrégation Notre-Dame puis celle du Bon Pasteur. Elles y enseignent gratuitement pour les jeunes filles. À la révolution française, le bâtiment devient la propriété du département de l’Aube qui y installe en 1792 les militaires de la Maréchaussée, nouvellement baptisée « Gendarmerie Nationale ». Ils y sont restés jusqu’en 2017. Situé en centre-ville, l’hôtel est accessible à pied ou en voiture. Un parking payant avec service voiturier sur place. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T13:00:00+02:00 – 2023-09-16T13:30:00+02:00

2023-09-17T15:00:00+02:00 – 2023-09-17T15:30:00+02:00 Actuacity.com Détails Catégories d’Évènement: Aube, Troyes Autres Lieu Mgallery La Licorne Adresse 20 bis Quai Dampierre 10000 Troyes Ville Troyes Departement Aube Lieu Ville Mgallery La Licorne Troyes

Mgallery La Licorne Troyes Aube https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/troyes/