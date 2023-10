Adventurland MFR Sevreurope Bressuire, 7 août 2023, Bressuire.

Adventurland 7 – 18 août MFR Sevreurope 1090

Bressuire est située au cœur du bocage poitevin, dans un environnement préservé au nord-ouest du département des Deux-Sèvres à moins d’une heure et demi des plages de la côte atlantique.

Entre paysages de rêve et grands espaces les jeunes vacanciers seront conquis par la multitude de visites et d’activités : Futuroscope, Karting, Puy du Fou, Equitation, Parc de la Vallée, Accrobranche, la Cinéscenie, Château de Bressuire, plage, Zoo’Parc de Mervent.

MFR Sevreurope 22,rue de la Baritauderie – 79300 BRESSUIRE Bressuire 79300 Saint-Porchaire Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine

