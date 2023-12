La MFR de Saint-Val en saison MFR Saint-Valery-en-Caux Catégories d’Évènement: Saint-Valery-en-Caux

MFR Saint-Valery-en-Caux, 19 décembre 2023

Début : 2023-12-19T14:00:00+01:00
Fin : 2023-12-19T17:00:00+01:00

Une action alimentation initiée par les élus MSA en partenariat avec la MFR de Saint-Valéry-en-Caux : atelier cuisine avec des produits locaux et de saison, dégustation, jeux concours et intervention d'une diététicienne.

MFR
6 rue nationale – Saint-Valéry-en-Caux
Saint-Valery-en-Caux 76460
Seine-Maritime
Normandie

