1,2,3 Jonglez MFR Saint Dié Provenchères-et-Colroy, 21 octobre 2023, Provenchères-et-Colroy.

1,2,3 Jonglez 22 – 28 octobre MFR Saint Dié 600 € Rdv sur place

À travers ce séjour, notre ambition est de favoriser une approche pédagogique et ludique des différentes disciplines du cirque par une progression prenant en compte les envies et le niveau des enfants.

– Cirque : 5 séances de 4 h pour découvrir et s’initier à la jonglerie (balles, anneaux, foulards, massues, assiettes, diabolo, bâtons du diable), jouer l’équilibriste sur des objets (boule, monocycle, acrobatiques, rouleaux américains), faire des acrobaties (pyramides et sol).

L’expression corporelle du clown est l’élément principal de son jeu et le support de son art, les enfants vont pouvoir apprendre à maîtriser cette expression clownesque : découverte du personnage du clown, de la dérision et l’autodérision, de l’art de faire semblant, apprendre à se mettre en scène, à accepter le regard de l’autre, se mettre en situation de spectacle, travail de confiance et d’affirmation de soi.

En fin de séjour, les enfants réaliseront un spectacle et une représentation sera proposée aux parents.

-1 séance de soft archery viendra compléter le séjour où les jeunes pourront s’initier au tir à l’arc ventouse en toute sécurité, une activité qui permet d’acquérir précision et maîtrise de soi, une activité complémentaire à l’art du cirque.

