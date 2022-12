Graine de Supporters MFR Périgord-limousin Beynac Catégories d’évènement: Beynac

Haute-Vienne

Graine de Supporters MFR Périgord-limousin, 5 janvier 2023, Beynac. Graine de Supporters Jeudi 5 janvier 2023, 10h00 MFR Périgord-limousin

En interne et Gratuité

Une action national pour prévenir la violence autour des discrimination racistes, antisémites et homophobes auprés des jeunes. MFR Périgord-limousin 10 Rue de la Croix des Combes, 87700 Beynac Beynac 87700 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine « Graine de supporters » est un outil de prévention qui s’appuie essentiellement sur lethéâtre interactif pour parvenir au débat et à l’échange. Au-delà du côté ludique, le besoin d’expression est très présent chez les jeunes. Notre travail est de pouvoir parle sereinementde ces thématiques fortes qui sont celles du racisme, de l’antisémitisme et de l’homophobie en respectant la parole de chacun. Une réflexion immédiate se fait après les saynètesjouées avec le public.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-01-05T10:00:00+01:00

2023-01-05T12:00:00+01:00 Cie Le Trimaran

Détails Catégories d’évènement: Beynac, Haute-Vienne Autres Lieu MFR Périgord-limousin Adresse 10 Rue de la Croix des Combes, 87700 Beynac Ville Beynac Age minimum 14 Age maximum 22 lieuville MFR Périgord-limousin Beynac Departement Haute-Vienne

MFR Périgord-limousin Beynac Haute-Vienne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/beynac/

Graine de Supporters MFR Périgord-limousin 2023-01-05 was last modified: by Graine de Supporters MFR Périgord-limousin MFR Périgord-limousin 5 janvier 2023 Beynac MFR Périgord-limousin Beynac

Beynac Haute-Vienne