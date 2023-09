Escape Game « Jouons MSA » MFR DU MARAIS POITEVIN Sansais Catégories d’Évènement: Deux-Sèvres

Sansais Escape Game « Jouons MSA » MFR DU MARAIS POITEVIN Sansais, 16 octobre 2023, Sansais. Escape Game « Jouons MSA » Lundi 16 octobre, 14h00 MFR DU MARAIS POITEVIN La protection sociale fait partie intégrante de la vie quotidienne, pourtant elle n’est pas prévue dans les programmes scolaires. Le 16 octobre 2023, les élus MSA du Niortais, accompagnés de la conseillère en Prévention des Risques Professionnels et de l’animatrice Vie Mutualiste, iront à la rencontre des lycéens de la MFR du Marais de Poitevin. Lors de cette rencontre, les lycéens participeront à un Escape Game « Jouons MSA » conçu par les élus du Niortais. Une façon ludique et participative de découvrir la MSA, le réseau des élus et la protection sociale. Un temps d’échanges pour répondre à toutes leurs questions clôturera l’après-midi. Cette animation est réservée aux lycéens de la MFR. Elle n’est pas ouverte au public. MFR DU MARAIS POITEVIN 25 Rte des Cabanes 79270 Sansais Sansais 79270 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-16T14:00:00+02:00 – 2023-10-16T16:00:00+02:00

