Des vacances au poil ! 21 – 26 août MFR de Talmont Saint Hilaire 665

Envie de t’évader avant la rentrée ?

Envie de passer du temps avec tout un tas de bestioles ?

A poils, à plumes, à écailles, tachetées, zébrées, toutes douces ou au caractère bien trempé… La Vendée sera ton terrain de jeu idéal pour profiter d’une dernière semaine de vacances loin de la maison et près de tes amis les animaux.

En plus des plaisirs de la plage, du sable chaud, des vagues, du soleil, ta semaine sera l’occasion de découvrir la faune du territoire Vendéen, d’en apprendre plus sur tous ces animaux, et de découvrir comment les protéger.

Et comme une colo ça rime avant tout avec jeux et copains, tu vivras bien sûr des moments hyper sympa en groupe, tu participeras à des veillées animées tous les soirs, tu défieras tes animateurs dans des parties de jeux endiablées… Bref, tu profiteras à fond des plaisirs de la colo !

MFR de Talmont Saint Hilaire 412 avenue Notre Dame, 85440, Talmont Saint Hilaire Port Bourgenay 85440 Vendée Pays de la Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-08-21T00:01:00+02:00 – 2023-08-21T23:59:00+02:00

2023-08-26T00:01:00+02:00 – 2023-08-26T23:59:00+02:00

