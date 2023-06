A fond l’équitation MFR de Talmont Saint Hilaire Port Bourgenay, 9 juillet 2023, Port Bourgenay.

A fond l’équitation 10 – 23 juillet MFR de Talmont Saint Hilaire 1385

L’équitation, c’est ta passion ? Alors profite de tes vacances pour la vivre à fond !

Ce séjour, c’est une immersion totale dans le monde du cheval : tu pourras les bichonner, dormir tout près d’eux, et avec un peu de chance, tu verras même le dentiste équin oeuvrer sur ton meilleur ami Pompon …

Mais surtout, durant cette colo, tu pourras progresser dans ta pratique équestre : trot, galop, saut …

le tout en s’amusant, et avec un objecitf : passer un des diplômes du galop en fin de colo selon ton niveau.

En prime, pour parfaire tes vacances, tu profiteras de la plage, des jeux et des veillées animées, parce qu’une colo sans veillée, c’est pas une vraie colo !

MFR de Talmont Saint Hilaire 412 avenue Notre Dame, 85440, Talmont Saint Hilaire Port Bourgenay 85440 Vendée Pays de la Loire

