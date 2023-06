Mon été Coquillages et Crustacés MFR de Talmont Saint Hilaire Port Bourgenay, 9 juillet 2023, Port Bourgenay.

Mon été Coquillages et Crustacés 10 – 23 juillet MFR de Talmont Saint Hilaire 1340

La plage, le soleil, les coquillages, les châteaux de sable, les vagues …

Ah les vacances, quand on y pense quel bonheur …

Vite que l’été arrive pour que tu puisses venir avec nous dans l’eau et pour que tu puisses faire tout un tas d’activités avec tes nouveaux copains.

Tes animateurs t’ont préparé de supers jeux, des veillées de fou, mais tu auras aussi l’occasion de profiter de la Vendée pour découvrir petites et grosses bestioles qui vivent sur terre et dans la mer. Tu seras aussi transporté dans le monde des pirates et celui des chevaliers.

Voilà des vacances qui te feront voyager, ça c’est sûr !

MFR de Talmont Saint Hilaire 412 avenue Notre Dame, 85440, Talmont Saint Hilaire Port Bourgenay 85440 Vendée Pays de la Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-10T00:01:00+02:00 – 2023-07-10T23:59:00+02:00

2023-07-23T00:01:00+02:00 – 2023-07-23T23:59:00+02:00

mer camping