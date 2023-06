Séjour de création artistique Théâtre/Musique/Cirque MFR de Siorac de Ribérac Siorac-de-Ribérac Siorac-de-Ribérac Catégories d’Évènement: Dordogne

Siorac-de-Ribérac Séjour de création artistique Théâtre/Musique/Cirque MFR de Siorac de Ribérac Siorac-de-Ribérac, 16 juillet 2023, Siorac-de-Ribérac. Séjour de création artistique Théâtre/Musique/Cirque 17 – 30 juillet MFR de Siorac de Ribérac Sur inscriptions : 800 euros Le séjour de création artistique de la grande Métairie vous donne rendez-vous cette année à la MFR de Siorac de Ribérac !

Au programme : de la musique, du théâtre, du cirque, de la danse… et la création d’un spectacle !

Ce séjour s'adresse aux enfants et aux adolescents souhaitant s'investir dans une création collective.

