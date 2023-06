Appel à projet jeunes MSA – MFR de Rioz(70) MFR de RIOZ Rioz, 26 mai 2023, Rioz.

Les élèves de Terminale SAPAT de la MFR de RIOZ ont candidaté et répondu à l’appel à projets jeunes pour trouver des financements pour organiser le 1er festival de l’adolescent à Rioz du 28 avril dans votre MFR.

Comme ils se impliqués dans ce projet, cette journée riche en animations, jeux, tables rondes et stands avec les partenaires a été un réel succès.

Ce beau projet a été retenu au jury national et ils ont obtenu le premier prix coup de cœur régional (avec l’attribution d’une bourse de 1 400 €).

Le 26 mai dernier, après une présentation de la MSA par Séverine Raclot, animatrice Vie Institutionnelle, Bernard Laucou, administrateur et Catherine Bas, déléguée de la MSA de Franche-Comté leur ont remis une coupe, un diplôme nominatif avec un goodies MSA pour féliciter ces jeunes et les récompenser de leur investissement.

Bravo les jeunes de la MFR de Rioz !

