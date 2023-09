Cet évènement est passé VIVRE ENSEMBLE MFR de MONTBOZON Montbozon Catégories d’Évènement: Haute-Saône

Montbozon VIVRE ENSEMBLE MFR de MONTBOZON Montbozon, 12 septembre 2023, Montbozon. VIVRE ENSEMBLE 12 septembre 2023 – 18 juin 2024, les mardis MFR de MONTBOZON Mise en place d’une permanence sociale individuelle assurée par les travailleurs sociaux de l’action sanitaire et sociale pour : Renforcer les compétences psychosociales afin de favoriser la confiance et l’estime de soi .

Prévenir le harcèlement.

Favoriser le vivre ensemble.

Prévenir l’épuisement professionnel des futurs exploitants agricoles.

Permettre l’accès à une écoute individuelle Interventions réalisées auprès des 4ème et 3ème d’une part et des Bac pro CGEA 1ère année d’autre part.

Tous les mardis de 12h à 17h de septembre 2023 à juin 2024. MFR de MONTBOZON 6 rue Bressot, 70230 Montbozon Montbozon 70230 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

