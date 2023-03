Cultiver la communication sur mon exploitation MFR de MONTBOZON Montbozon Catégories d’Évènement: Haute-Saône

Cultiver la communication sur mon exploitation MFR de MONTBOZON, 16 mars 2023, Montbozon. Cultiver la communication sur mon exploitation Jeudi 16 mars, 09h30 MFR de MONTBOZON La MSA de Franche-Comté invite agriculteurs et futurs installés à une journée d’échanges et d’infos le 16/03/2023 à la MFR de Montbozon. Les ateliers porteront sur lerèglement intérieur au sein d’un GAEC, la communication, la conciliation, les conflits et les aides.

Inscription avant le 08/03/2023 par mail : prp_secretariat.grprec@franchecomte.msa.fr ou par tél. 03 84 65 60 39 MFR de MONTBOZON 6 rue Bressot Montbozon 70230 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté [{« link »: « mailto:secretariat.grprec@franchecomte.msa.fr »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

