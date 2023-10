Colo apprenante « Bouge, bouge, bouge ! » MFR de Mareuil-sur-Lay Mareuil-sur-Lay-Dissais, 23 octobre 2023, Mareuil-sur-Lay-Dissais.

Colo apprenante « Bouge, bouge, bouge ! » 23 – 27 octobre MFR de Mareuil-sur-Lay QF <500 : 10€ / QF 501-1000 : 20€ / QF >1000 : 30€

Organisation d’un séjour vacances de cinq jours et quatre nuits autour de la thématique : le sport et la découverte de nouveaux sports. Ce séjour va permettre à 25 enfants, de 8 à 11 ans, de découvrir et approfondir différents sports. Ils auront aussi l’occasion pendant ces cinq jours de développer des compétences grâce à différents jeux et ateliers qui seront axés sur la cohésion d’équipe et les nombreuses valeurs que peuvent inculquer les divers sports. L’équipe d’animation sera composée d’un directeur ainsi que trois animateurs.

Le séjour sera ponctué de sept demis-journées où les sports et les diverses pratiques sportives seront abordées :

– Approfondissement de sports d’équipe et de l’arbitrage

– Initiations aux nouveaux sports : vorby, tchoukball…

– Grands jeux de cohésion d’équipe

– Sortie sportive à Playbox (escalade et trampoline)

