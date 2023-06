Duo Sportif MFR de Lesparre Medoc Lesparre-Médoc, 30 juillet 2023, Lesparre-Médoc.

Duo Sportif 31 juillet – 13 août MFR de Lesparre Medoc 1340

Si tu aimes le vélo, le sport et te baigner, alors tu vas forcément apprécier ce que l’on

t’a préparé ! Tu trouveras, au coeur de ce séjour, tout ce que tu apprécies, avec en

plus amusement garanti !

Sous le soleil de la Gironde, quand tu seras arrivé au bord du lac sur ton beau VTT,

nous t’apprendrons tous les secrets pour devenir un véritable poisson dans l’eau. En seulement deux semaines de séjour, tu devrais passer du statut d’étoile de mer, au titre de dauphin qui bondit de notre paddle géant !

Prêt pour l’aventure ? Alors mets ton maillot de bain et tes baskets, c’est parti !

MFR de Lesparre Medoc 33340 LESPARRE MEDOC Lesparre-Médoc 33340 Gironde Nouvelle-Aquitaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-31T00:01:00+02:00 – 2023-07-31T23:59:00+02:00

2023-08-13T00:01:00+02:00 – 2023-08-13T23:59:00+02:00

mer Gironde