Mes vacances en mode Aqua Poney MFR de Lesparre Medoc Lesparre-Médoc, 15 juillet 2023, Lesparre-Médoc.

« Les petits poissons dans l’eau,

Nagent, nagent, nagent, nagent, nagent,

Les petits poissons dans l’eau,

Nagent aussi bien que les gros »

Cette douce mélodie te rappelle des souvenirs de la maternelle ?

Eh bien, c’est maintenant à ton tour de nager aussi bien que les grands. Tes animateurs

seront là pour t’encourager et t’aider à devenir aussi à l’aise que Némo.

Et comme on sait que tu aimes particulièrement les animaux, et notamment les

poneys, tu profiteras aussi de tes vacances pour vivre des moments magiques avec

tes amis les chevaux.

Voilà des vacances bien chargées !

MFR de Lesparre Medoc 33340 LESPARRE MEDOC Lesparre-Médoc 33340 Gironde Nouvelle-Aquitaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-16T00:01:00+02:00 – 2023-07-16T23:59:00+02:00

2023-07-30T00:01:00+02:00 – 2023-07-30T23:59:00+02:00

