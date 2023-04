Colo apprenante Full English, theater and juggling 24/07-04/08 MFR de la Pommeraye, Saint-Désir Saint-Désir Catégories d’évènement: Calvados

Saint-Désir

Colo apprenante Full English, theater and juggling 24/07-04/08 MFR de la Pommeraye, Saint-Désir, 24 juillet 2023, Saint-Désir. Colo apprenante Full English, theater and juggling 24/07-04/08 24 juillet – 4 août MFR de la Pommeraye, Saint-Désir Tarif progressif en fonction du Quotient familial Le Lab Lisieux Normandie organise pour la troisième année des stages d’immersion en anglais avec pour la première fois du théâtre, du mime et du jonglage. Ce séjour vise à améliorer l’expression orale courante de l’anglais, pour des jeunes de 10 à 17 ans et d’aborder les arts de la scène. Tous niveaux des débutants aux avancés. En proposant une immersion de 5 jours dans un environnement exclusivement anglophone, cette colo est un moyen efficace de progresser en anglais et d’apprendre à converser dans des situations quotidiennes. Pour que l’immersion soit complète, elle est couplée à une « détox mobile », c’est-à-dire à l’absence d’outils numériques / digitaux personnels pendant les 5 jours. C’est l’occasion de se prouver à soi-même de sa capacité à inter-agir avec d’autres jeunes et avec les encadrants dans une langue étrangère sans intermédiaire « mobile » ; et enfin de se différencier d’autres cours ou stages de langue. MFR de la Pommeraye, Saint-Désir 2109 route de Dives 14100 Saint-Desir Saint-Désir 14100 Calvados Normandie [{« type »: « link », « value »: « http://www.lelab-normandie.com »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-24T09:30:00+02:00 – 2023-07-24T23:59:00+02:00

2023-08-04T08:00:00+02:00 – 2023-08-04T16:30:00+02:00 Anglais immersion Le Lab Lisieux Normandie 2022

Détails Catégories d’évènement: Calvados, Saint-Désir Autres Lieu MFR de la Pommeraye, Saint-Désir Adresse 2109 route de Dives 14100 Saint-Desir Ville Saint-Désir Departement Calvados Age min 10 Age max 17 Lieu Ville MFR de la Pommeraye, Saint-Désir Saint-Désir

MFR de la Pommeraye, Saint-Désir Saint-Désir Calvados https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-desir/

Colo apprenante Full English, theater and juggling 24/07-04/08 MFR de la Pommeraye, Saint-Désir 2023-07-24 was last modified: by Colo apprenante Full English, theater and juggling 24/07-04/08 MFR de la Pommeraye, Saint-Désir MFR de la Pommeraye, Saint-Désir 24 juillet 2023 MFR de la Pommeraye Saint-Désir Saint-Désir Saint-Désir

Saint-Désir Calvados