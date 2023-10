« REVES DE JEUX » Mfr de Crécy Saint-Sulpice, 29 octobre 2023, Saint-Sulpice.

Séjour à la campagne – De 6 ans à 15 ans

Veni Vidi Ludi continue de proposer des vacances apprenantes ludiques à la campagne. Une occasion rêvée pour apprendre en s’amusant et en s’aérant l’esprit durant les vacances de la Toussaint.

Bienvenue à Saint-Sulpice ! Dans l’Oise, près de Beauvais. Entouré d’un parc arboré de 4 hectares, la maison familiale rurale où nous serons hébergés sera le point de départ de multiples aventures.

La maison familiale rurale au sein de laquelle nous serons hébergés est un ensemble de bâtiments proposant des chambres de 3 à 9 lits disposant de blocs sanitaires collectifs attenants. Plusieurs salles d’activités, un réfectoire et une grande cour constituent les parties communes.

S »inscrivant dans la dominante « citoyenneté et vie civique » du dispositif Colos apprenantes 2023, la thématique du séjour sera l’occasion rêvée pour redécouvrir la pratique du jeu. Les ludothécaires, animateurs, volontaires et enseignants bénévoles de la Maison des jeux du Pays de Bray apporteront tout leur savoir-faire en la matière pour offrir aux enfants et pré-adolescents accueillis une offre ludique passionante.

Toutes les matinées seront animées par des ateliers thématiques permettant de s’expérimenter ou d’approfondir une pratique : jeu de rôle, jeu de cartes (Magic, Pokemon,Yogiyo), jeux normands et picards, jeux de construction en tous genres (Kapla, Légos…).

Les temps d’activité de l’après-midi, sur le centre ou en sortie, donneront la part belle aux grands jeux et aux expérimentations : jeux sportifs traditionnels, tour du monde des jeux, escape game, découverte du trampoline et du tir à la sarbacane.

Les veillées offriront quant à elle l’opportunité d’élargir ces découvertes avec des jeux d’enquête et Murder Party, une soirée barbecue avec des jeux de lancer venus des 4 coins du monde, des tournois de jeux de société comme Abalone…

Pour couronner le tout, durant les temps de vie quotidienne, chacun aura accès à une véritable ludothèque aménagée de jeux de société en tous genres (jeux de coopération, de plateau, d’ambiance, de stratégie) et d’un village de jeux de construction et de jeux symboliques.

C’est donc une véritable immersion dans l’univers du jeu qui est proposée aux participants !

Toutes les vertus éducatives qu’on reconnait désormais au jeu en termes d’expérimentation, de découverte du monde, de socialisation, d’accès à la citoyenneté, de développement moteur, social, intellectuel, sensoriel et cognitif viennent du plaisir qu’il procure, agissant comme un véritable moteur sur la motivation et la confiance en soi. Sa pratique réconcilie et renforce les liens éducatifs entre les apprentissages formels scolaires et les apprentissages informels que le jeu propose. L’outil idéal pour une colo apprenante réussie !

